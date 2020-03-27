Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

CORONA VİRÜSÜYLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

"Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket hepimizi etkilemiştir. "Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum. Corona virüsü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Üstesinden gelmek için daha fazla fedakarlık yapmamız gereken bir süreçteyiz. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz."

DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ

"Devlet olarak her türlü tedbiri alacağız, vatandaşlarımızın her biri de kendi tedbirini alacak. Hayatın tüm alanını kaplayan tedbirlerle hastalıktan kurtulmayı umuyoruz. Hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim. Sağlık ekipmanlarında stokçuluk yapanlara aldanmayın. Güvenlik güçlerimizle birlikte bu konuda mücadele ediyoruz."

TEDAVİYE YÖNELİK İLAÇLARIN İLK KISMI ELİMİZE ULAŞTI

"Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilaçların ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya başladık. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda sürekli yeni tedbirler alıyoruz. Kurallara ne kadar sıkı riayet edersen bu cendereden o kadar hızlı çıkarız."

CORONA VİRÜSÜYLE MÜCADELEDE YENİ TEDBİR PAKETİ

"Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecek. Toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulanacak. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri hafta sonu kapalı olacak. Yurt dışı uçuşlarımız tamamen sonlandırılmıştır. Bu tedbirler 30 büyük şehirlerimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı verilmiştir."

GÖNÜLLÜ KARANTİNAYA DEVAM EDİLMELİ

"Evde dahi sosyal mesafe kuralına uyarak, mecbur kalmadıkça toplu taşıma kullanmayarak ve sadece acil durumda alışverişe çıkarak tedbirlere devam edilmeli. Gönüllü karantinaya devam edilmeli. Gönüllü karantina nedir? Yani evden çıkmayacaksınız. Rehavete kapılmadan, sabırla ve dikkatle atacağımız her adım bizi bu tehditten uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için evde kalalım, kurumların tedbirlerine uyalım, bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim."