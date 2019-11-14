Başkan Erdoğan: Çok genç ve dinamik bir takımımız var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
ABD seyahatinin hemen sonrasında maçı izlemeye gelen Başkan Erdoğan, bununla alakalı olarak, "Gerçekten uzun, yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik" ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCAMIZI, SPORCULARIMIZI VE FEDERASYONU KUTLUYORUM"
Milli takımın önünde Andorra maçı olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Şu anda Fransa ile yarışıyoruz, onların da Arnavutluk'la maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte Fransa maçı ne olur onu bilemiyoruz. Onlarınki geç başlıyor. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Ben başta tabii ki Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçı da kazanıp, yolumuza devam edelim diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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