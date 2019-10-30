Başkan Erdoğan: Bunlar sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporcuların sevinç gösterileri esnasında asker selamı vermesine tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Sadece Avrupa'da yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gücünü ortaya koyduğunda kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur. Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Tablo bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Selamımıza da ara vermeyeceğiz.