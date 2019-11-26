"Başında Ersun Yanal olan herhangi bir takımı izlemekten zevk almıyorum"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Ersun Yanal ile ilgili konuşan Uluç, "Ben başında Ersun Yanal olan herhangi bir takımı izlemekten zevk almıyorum." ifadelerini kullandı.
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