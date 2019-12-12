Basel - Trabzonspor maçının hikayesi! | 12/12/2019
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi son maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmada temsilcimiz sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Basel'e galibiyeti getiren golleri Widmer ve Stocker kaydetti. İşte maçın hikayesi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ne yaptın öyle Daniel Sturridge! İşte o detay...
- Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
- 2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler
- Ligin röntgenini çektik! 11 hafta böyle geçti
- Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı
- Trabzonspor'un Getafe maçı 11'i netleşti
- Trabzonspor Krasnodar maçı için Rusya'da
- Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.