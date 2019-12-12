Basel - Trabzonspor | İlk 11'ler
Trabzonspor, Avrupa macerasının son maçında Basel'e konuk oluyor... Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de yer almış ve rüştünü ispat etmişti... Trabzonspor, bu akşam grubunun lideri Basel'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.
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