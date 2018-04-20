Başbakan Binali Yıldırım'dan Şenol Güneş açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, derbideki olaylarla ilgili, "Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Sorumlular karşılığını görecek." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz."
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