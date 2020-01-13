Başakşehirli Caiçara: İnşallah bu sezon şampiyon oluruz
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Caiçara geçen sene kaçırdıkları şampiyonluğu bu sezon ulaşmak istediklerini söyledi.
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