Başakşehir'den transfer açıklaması
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya ve futbolcularına herhangi bir resmi teklif gelmediğini açıkladı.
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