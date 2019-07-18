Başakşehir'den tatsız prova
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında alman ekiplerinden ?Borussia ?Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu.
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