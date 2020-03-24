Başakşehir'den corona virüsü önlemi
Son dakika haberine göre, corona virüsü testi yaptıran Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak. Konuyla ilgili detayları A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.
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