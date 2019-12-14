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Başakşehir'den Avrupa'da tarihi başarı

Medipol Başakşehir Avrupa'da tarih yazıyor... Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmandan Mönchengladbach'ı 90. dakikada attığı golle 2-1 yenerek son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Beş yıldır üst üste Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Roma ve Borussia Mönchengladbach gibi güçlü takımların yer aldığı grubu 10 puanla zirvede tamamladı.

Okan Buruk'un ekibi, ülke puanının kritik bir öneme sahip olduğu bu sezonda, yoluna tek devam eden Türk takımı olmayı başardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da UEFA Avrupa ligi gruplarında elenmesi sonrasında Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek ekip olarak kaldı.

Grup lideri olarak üst tura yükselen Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli oldu.

Turuncu-lacivertli takımın muhtemel rakipleri şöyle;

Wolverhampton, AZ Alkmaar, Leverkusen, Kopenhag, Rangers, Getafe, Wolfsburg, Club Brugge, Sporting, Shakhtar, Cluj, Olimpiyakos, Ludogorets, Frankfurt ve Apoel

Medipol Başakşehir ile birinci torbada yer alan takımlar ise şunlar:

Ajax, Arsenal, Basel, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, LASK Linz Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg ve Sevilla.

Avrupa Ligi son 32 tur kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde yapılacak.

Son 32 turunda ilk maçlar 20 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat'ta oynanacak.

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14 Aralık 2019 , Cumartesi
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