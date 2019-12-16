Başakşehir'de hedef galibiyet
Medipol Başakşehir, Konyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli ekip, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Skrtel, Gulbrandsen, Arda Turan ve Uğur forma giyemeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.
İttifak Holding Konyaspor ise İstanbul'da kazanarak kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen Konyaspor, geride kalan 14 hafta sonunda 14 puana ulaşabildi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20'de başlayacak Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesini Hüseyin Göçek yönetecek.
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