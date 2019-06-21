Başakşehir'de dört ayrılık - Video
Medipol Başakşehir, Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Kudriashovriad Bajic ve Serdar Taşçı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi! 4 yıllık sözleşme...
- Hollanda basını açıkladı! Robben bombası
- Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler
- Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
- Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...
- Fatih Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı
- Dünya yıldızı ismin menajerinden Galatasaray açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.