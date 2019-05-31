Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi bitti
Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi. Turuncu lacivertli kulüp, Beşiktaş ile anlaşmaya varan teknik direktör Avcı için veda mesajı yayımladı.
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