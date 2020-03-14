Başakşehir yüzleri güldürdü
UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına büyük katkı yapan Medıpol Başakşehir, 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmenin de önünü açtı...
Avrupa Kupaları'ndaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, ülke puanına katkı yapmaya devam ediyor...
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkma yolunda avantaj elde etti...
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Medipol Başakşehir, şu ana kadar ülkemize en çok UEFA ülke katsayı puanı kazandıran takımımız oldu...
Medipol Başakşehir'in kazandırdığı puanlarla Türkiye'nin 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım göndermesinin önü açıldı... Avrupa Kupaları katsayı sıralamasında 11. sırada olan Türkiye ile 12. sırada bulunan Avusturya arasında fark açıldı... Avusturya'nın kupalardaki tek temsilcisi Lask Linz'in kendi sahasında Manchester United'a 5-0 yenilmesiyle Avusturya'nın Türkiye'yi geçme ihtimali mucize haline geldi...
Listede 10. sırada bulunan Ukrayna'nın temsilcisi Shakhtar Donetsk'in Wolfsburg'u mağlup etmesiyle Ukrayna ile Türkiye arasında fark aynı kaldı... Türkiye'nin matematik olarak sezonu 10. sırada bitirme ihtimali devam ediyor...
Türkiye bu sezonu 11. sırada bitirmesi halinde iki sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmenin bir ihtimali var... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, aynı zamanda kendi liginden devler ligi'ne katılma hakkı elde ederse, süper lig şampiyonu doğrudan gruplara kalacak...
Türkiye, UEFA ülke katsayı sıralamasında bu yılı 10. sırada bitirebilirse herhangi bir kısıtlama olmadan iki sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilecek...
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