Başakşehir tarih yazma peşinde
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ettiği takdirde şampiyon olacak. Bu durumda turuncu-lacivertliler Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atacak.
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