Başakşehir taraftarından Terim'e Arda Turan göndermesi
Başakşehirli taraftarlar Arda Turan'ı karşılamak için gittikleri havalimanında "İmparator Arda Turan" tezahüratlarıyla Fatih Terim'e gönderme yaptı.
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