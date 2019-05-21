Başakşehir sonunu getiremiyor
Son 3 sezonda şampiyonluk mücadelesinin içinde bulunan Medipol Başakşehir bu sezonki kıran kırana rekabette de sonunu getiremedi ve şampiyonluğu son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'a kaptırdı.
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