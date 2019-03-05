Başakşehir şampiyonluğa koşuyor
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Başakşehir şampiyonluğa koşuyor

Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın BB Erzurumspor'la 1-1 berabere kalması sonrası ligde son 10 haftaya 8 puanlık avantajla girdi.

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05 Mart 2019 , Salı
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