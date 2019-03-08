Başakşehir kritik randevuda
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Spor Toto Süper lig'in 25. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Turuncu lacivertli ekip, rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan Abdullah Avcı'nın ekibi en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Süper Lig'deki son 10 karşılaşmasını kaybetmeyen Medipol Başakşehir'de Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Emre Belözoğlu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
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