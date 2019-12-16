Başakşehir - Konyaspor | İlk 11'ler
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. 26 puanla 4. sırada bulunan İstanbul ekibi, hem zirve takibini sürdürmek hem de ligde 12 maçlık yenilmezlik serisini korumak istiyor. Konyaspor ise bu maça alt sıralardan kurtulmak için galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte Başakşehir-Konyaspor maçının ilk 11'leri...
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