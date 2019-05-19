Başakşehir kafilesi stada ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Pogba'dan umre paylaşımı!
- Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!
- Transfer sürprizi! Marcelo Türkiye'ye geri dönüyor
- İşte Galatasaray'ın yeni penaltıcısı!
- Emre Belözoğlu için flaş açıklama: "Fenerbahçe'ye dönerse..."
- Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu
- Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçtan kareler...
- Fenerbahçe kalecisini İspanya'da buldu! İlk teklif yapıldı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.