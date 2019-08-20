"Başakşehir kafa olarak bitmiş"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Başakşehir kafa olarak bitmiş" ifadelerini kullandı.
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