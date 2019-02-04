Başakşehir doludizgin! Fark 8 puana çıktı
Akhisarspor engelini kayıpsız geçen Medipol başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında takipçisi Galatasaray'a 8 puan fark attı. Turuncu lacivertli ekip ligde son 19 yılda 20. haftalar itibariyle en büyük farkı yakalayan takım oldu.
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