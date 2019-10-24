Başakşehir Avrupa'da 23. randevuda
Avrupa Kupalarında 22 maça çıkan Medipol Başakşehir sadece 3 karşılaşmada galip geldi...
Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçıyla Avrupa kupalarındaki 23. karşılaşmasına çıkacak.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 22 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.
İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki 12. iç saha maçını oynayacak.
Başakşehir, evinde çıktığı 11 mücadelede, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, iki galibiyetini Club Brugge ve Braga karşısında aldı...
Medıpol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise Avrupa'da 5. karşılaşmasını oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Turuncu-lacivertli takımın Avrupa'daki en skorer ismi, 8 gol atan edin Visca oldu. Boşnak yıldızı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.
Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve doka imza attı.
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