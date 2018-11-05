Barcelona Cengiz Ünder'i takipte
İngiliz basını, Barcelona'nın roma formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder'i yakın takibe aldığını yazdı.
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