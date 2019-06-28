Banega'da mutlu son yakın | Video haber
Ever Banega ile anlaşan Galatasaray'a, Sevilla'dan iyi haber geldi... Banega'nın yerine Eibar'dan Joan Jordan'ı transfer eden İspanyol ekibi, Arjantinli yıldıza ayrılık için onay verdi.
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