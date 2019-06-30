Banega transferinde mutlu son yakın
Galatasaray, Ever? Banega'nın transferi için geri sayıma geçti. Sevilla'nın Fernando'ya talip olmasının ardından iki kulüp, oyuncu takası görüşmelerinde sona yaklaştı.
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