'Balotelli Galatasaray'a önerildi' – Fotomaç TV
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    'Balotelli Galatasaray'a önerildi'

    A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Kaplan, "Mustafa Cengiz ile yaptığımız görüşmede Balotelli'nin sarı-kırmızılı ekibe önerildiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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