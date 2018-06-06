'Balotelli Galatasaray'a önerildi'
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Kaplan, "Mustafa Cengiz ile yaptığımız görüşmede Balotelli'nin sarı-kırmızılı ekibe önerildiğini söyledi." ifadelerini kullandı.
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