Bale'den müthiş röveşata!

Real Madrid'le Liverpool'un Kiev'de karşılaştığı dev finalde Bale mükemmel bir röveşata golü attı.

MARCELO'NUN ORTASINA HARİKA RÖVEŞATA

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği bölümde sahneye, oyuna sonradan giren Bale çıktı. Mücadelenin 64. dakikasında Marcelo'nun soldan yaptığı ortada topun gelişine şık bir vuruş yapan Galli yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.