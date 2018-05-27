Bale'den müthiş röveşata!
Real Madrid'le Liverpool'un Kiev'de karşılaştığı dev finalde Bale mükemmel bir röveşata golü attı.
MARCELO'NUN ORTASINA HARİKA RÖVEŞATA
Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği bölümde sahneye, oyuna sonradan giren Bale çıktı. Mücadelenin 64. dakikasında Marcelo'nun soldan yaptığı ortada topun gelişine şık bir vuruş yapan Galli yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
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