Bakary Kone Ankaragücü'nde! Transferi bu video ile duyurdu
Ankaragücü, Malaga ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Bakary Kone'yi kadrosuna kattı. Başkent temsilcisi transferi bu video ile duyurdu: "Gardaşım bir şeye ihtiyacın var mı gardaşım?"
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