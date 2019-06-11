Bakan Kasapoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile görüştü.
Gençlik ve Bpor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Alfreosdottir ile A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde görüştü.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fransa basınına Türk damgası!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
- Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası caps'ler patladı! Mbappe...
- Milli maçın ardından flaş iddia! Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor
- Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!
- Atletico Madrid'li isim transfer tarihini verdi: 7 Temmuz
- Abdullah Avcı imzayı attı bombayı patlattı! Başakşehir'den Beşiktaş'a resmen...
- Galatasaray'da Salih Uçan gerçeği
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.