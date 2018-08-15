Bafetimbi Gomis'ten mesaj
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya mesaj yolladı.
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