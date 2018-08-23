Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
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    Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!

    Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı...

    BAFETIMBI GOMIS 8 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ
    Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'i yıllık 8 milyon Euro'ya ikna eden Arabistan ekibi, sarı-kırmızılı kulüple de anlaşmaya vardı. İstanbul'da Al Hilal temsilcileriyle biraraya gelen Galatasaray yöneticileri bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı ve transfer kesinleşti.

    AL HİLAL BAŞKANI AÇIKLADI: BAFETIMBİ GOMIS TRANSFERİNİ BİTİRDİK
    Bu gelişme üzerine Al Hilal Kulübü Başkanı Sami Al Jaber, transfer gelişmesini duyurdu ve Bafetimbi Gomis'i takıma kattıklarını açıkladı. Bu açıklama üzerine Al Hilal taraftarları büyük mutluluk yaşadı.

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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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