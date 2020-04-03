Badou Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım
Trabzonspor'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, corona virüsü salgınından etkilenen ülkesine yardımda bulundu.
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