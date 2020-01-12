Babel'den Galatasaray'a gönderme
Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Babel, sarı kırmızılı takımın oyununu eleştirdi. Ajax'ın iyi bir futbol oynadığını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Burada elimden gelenin en iyisini yapmak, en iyi futbolumu oynamak istiyorum ve bu iyi oynayan bir takımda daha kolay... Galatasaray'da sezonun ilk yarısı zor geçmişti. Bu transferle Galatasaray'a asıl yardımım mali açıdan oldu çünkü kulüp bazı problemlerle mücadele ediyor. Böylece bir kazan-kazan durumu oldu." ifadelerini kullandı.
Transfer süreciyle ilgili konuşan Ryan Babel, "Transfer bana bağlı değildi. Galatasaray'ın buna nasıl bakacağıyla ilgiliydi. Benim için seçim kolaydı. Kiralık olarak her iki kulübe de yarayan bir seçenekle transfer kısa sürede gerçekleşti. Bu transferle kendime de yatırım yapmış oluyorum. Böylece Avrupa Futbol Şampiyonası süresince daha faydalı olabileceğim" dedi.
Ajax'a döndüğü için mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Ajax'lı bir futbolcu olduğum ve hep öyle kaldığım bir sır değil. Son dokuz yılda kulübün nasıl geliştiğini görmek çok güzel. Tüm dünyadan futbol severlerin yeniden Ajax'ı konuşmaya başladıkları bir dönemde bu takıma gelmek mutluluk verici. Sezon sonuna kadar bu takımın parçası olmak özel bir şey" şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikinci Muriç kapışması! Senegalli golcü...
- Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni transferi
- İşte Galatasaray'ın 5 günde çözmesi gereken 5 sorun!
- Beckham'dan Arda Turan bombası! Radamel Falcao...
- Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...
- Manchester United'ın Falcao transferi böyle açıklandı! Tarihe geçti...
- Fatih Terim o ismi Hagi’ye sordu! İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.