Babel'den Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ?Ryan Babel, şu an kadar en iyi teklifin sarı kırmızılı kulüpten geldiğini açıkladı.
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