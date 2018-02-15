Babel'den Cenk tepkisi
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Everton'a transfer olmadan önce her gol sonrası gelenek haline getirdikleri gol sevinci üzerinden Cenk Tosun'a hoş bir göndermede bulundu.
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