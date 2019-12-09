Babel ve Feghouli moralleri bozdu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesi can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Feghouli ve Babel'in Paris Saint Germain maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Tedavilerine devam edilen iki futbolcunun Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yapılan antrenmanlarda koşu çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Babel ve Feghouli'yi Fransa'ya götürmesi beklenmiyor. Tedavileri süren Feghouli ile Babel'in, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeleri hedefleniyor