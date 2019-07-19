Babel ilk golünü attı
Galatasaray'da yeni transfer Ryan Babel ilk golünü Leipzig karşısında kaydetti! Mariano'nun ortasında Babel kafayla golü attı. İşte gol anı...
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