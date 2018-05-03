Babel güldürdü! Türkler gibi...
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Sabah gazetesinin organizasyonunda yapılan Uluslararası Futbol ve Ekonomi Forumu'nda konuştu. Babel, İstanbul trafiğiyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.
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