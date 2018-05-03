Babel güldürdü! Türkler gibi... – Fotomaç TV
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    Babel güldürdü! Türkler gibi...

    Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Sabah gazetesinin organizasyonunda yapılan Uluslararası Futbol ve Ekonomi Forumu'nda konuştu. Babel, İstanbul trafiğiyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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