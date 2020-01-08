Babel Ajax'a dönüyor - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Babel Ajax'a dönüyor

Babel Ajax'a dönüyor

Galatasaray'da Hollandalı yıldızı Babel'in ayrılığı an meselesi... Tecrübeli futbolcu, eski kulübü Ajax ile anlaşma sağladı...

Galatasaray'da beklentileri karşılayaman yıldız oyuncu, altyapısında yetiştiği Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı...

Kariyerini Ajax'ta bitirmek isteyen Babel için Galatasaray'ın bonservis bedeli istediği ve bu nedenle görüşmelerin uzadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Winny Haatrecht de görüşmeleri doğruladı. Haatrecht Hollanda basınını yaptığı açıklamada, "Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'a bırakarak Ajax'a transfer olmaya hazır. Babel iki takıma da yardımcı olmak istiyor" dedi.

2007 yılında 17.5 milyon euro'ya Ajax'tan Liverpool'a transfer olan Babel, 2012-2013 sezonunu da Hollanda temsilcisinde geçirmişti... Anlaşmanın sağlanması halinde Babel'in Ajax'taki 3. dönemi başlayacak...

Fulham'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, ilk yarıda 20 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol attı...

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Ocak 2020 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN