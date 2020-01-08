Babel Ajax'a dönüyor
Galatasaray'da Hollandalı yıldızı Babel'in ayrılığı an meselesi... Tecrübeli futbolcu, eski kulübü Ajax ile anlaşma sağladı...
Galatasaray'da beklentileri karşılayaman yıldız oyuncu, altyapısında yetiştiği Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı...
Kariyerini Ajax'ta bitirmek isteyen Babel için Galatasaray'ın bonservis bedeli istediği ve bu nedenle görüşmelerin uzadığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Winny Haatrecht de görüşmeleri doğruladı. Haatrecht Hollanda basınını yaptığı açıklamada, "Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'a bırakarak Ajax'a transfer olmaya hazır. Babel iki takıma da yardımcı olmak istiyor" dedi.
2007 yılında 17.5 milyon euro'ya Ajax'tan Liverpool'a transfer olan Babel, 2012-2013 sezonunu da Hollanda temsilcisinde geçirmişti... Anlaşmanın sağlanması halinde Babel'in Ajax'taki 3. dönemi başlayacak...
Fulham'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, ilk yarıda 20 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol attı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!
- Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da
- Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...
- Galatasaray'dan ortalığı sallayacak transfer! Dünya yıldızı Aslan'a...
- Arda Turan Galatasaray için geliyor! Öyle bir şey yaptı ki
- Gelecek ve gidecek transferler sonrası 2020 model Galatasaray!
- Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı
- Fenerbahçe paylaşımında bulunmuştu! Talisca cephesinden resmi açıklama geldi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.