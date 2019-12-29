Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda
Yeni yıl, kahkahayla geliyor! Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filmi, 1 Ocak'ta vizyona giriyor.
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