Azubuike'nin maliyeti belli oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Azubuike'nin maliyeti belli oldu. Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Pyramids, 2. 5 milyon euro karşılığında transfere onay verebilir.
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