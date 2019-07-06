Azubuike Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehir Beşiktaş ve Fenerbahçe başta olmak üzere adı Süper Lig'den pek çok ekiple anılan Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladı.
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