Azubuike Kartal oluyor | Video
Beşiktaş, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık forma giyen Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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