Aziz Yıldırım'dan Mustafa Pektemek gafı!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında Sakaryalı Mustafa Pektemek'in Trabzonlu olduğunu söyleyerek büyük bir gafa imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu derbi ile ilgili kararını yarın açıklayacakken, iki takımdan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu bugün bir basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli yöneticiler, görüntüler eşliğinde derbideki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın olayların içinde yer alan isimlerin Trabzonlu olduğunu vurgulaması ise büyük yankı uyandırdı. Yıldırım "Görüntüleri gördük. Tolga Zengin, Trabzonlu. Şenol Güneş, Trabzonlu. Mustafa Pektemek, Trabzonlu. 1995-96 ve 2010-11 sezonlarındaki şampiyonluğu alamamalarının acısını, her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışmaktalar" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Mustafa Pektemek'in aslen Trabzonlu değil Sakarya Akyazılı olduğu ortaya çıkması ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Aziz Yıldırım'ın o konuşması...
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