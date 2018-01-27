Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi! Kafilede başkan Aziz Yıldırım da yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Rize’de Fenerbahçe Kulübü kongre üyeleri ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yarımcı ile bir araya geldi. Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma için 1 gün öncesinden Trabzon’a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki kulüp yöneticisi ile birlikte Rize’de Fenerbahçe Kulübü Kongre üyeleri ile buluştu. Burada kendisini sadece başkanı olduğu kulübün üyeleri değil ayrıca Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı karşıladı. Fenerbahçe Kulübünün kongre üyelerinden Asım Çillioğlu, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’a gemi maketi hediye etti. Aziz Yıldırım ise Çillioğlu’na Fenerbahçeli futbolcuların imzasının yer aldığı 53 numaralı formayı hediye etti. Burada bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Rizelilerin çoğunun Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Oyuncuların imzaladığı bir forma hediye ediyoruz. Rize bizim için ayrıca özellikli bir şehir. Her zaman burada evimizde hissettik kendimizi. Rizelinin çoğu Fenerbahçelidir, bundan dolayı da her zaman gurur duyduk” dedi. Karşılıklı verilen hediyelerin ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.