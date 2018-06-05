Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez kızı ile birlikte görüntülendi – Fotomaç TV
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    Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez kızı ile birlikte görüntülendi

    Fenerbahçe’nin tarihi kongresinde Ali Koç ile girdiği yarışta büyük bir oy farkıyla başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım seçimin ardından ilk kez görüntülendi.

    20 yıllık başkanlık dönemi sona eren Yıldırım önceki gün yakın dostları ile birlikte İstanbul Kandilli Sevda Tepesi'ndeydi.

    EŞİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
    Eşi Gonca Yıldırım'ın instagram hikayesinde paylaştığı görüntülerde kızları Yaz ile birlikte eğlenen Yıldırım'ın dinlenmeye çekildiği görüldü.

    Eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu ve kardeşi Ali Yıldırım'ın da bulunduğu ortamda Aziz Yıldırım'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

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    05 Haziran 2018, Salı
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